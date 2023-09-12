Миссия ООН в Сирии призвала пересмотреть односторонние санкции против Дамаска

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Миссия ООН по установлению фактов в Сирии призвала государства пересмотреть односторонние санкции в отношении этой страны, так как подобные ограничительные меры могут мешать работе гуманитарных организаций. Как передает EFE, об этом на пресс-конференции заявил глава миссии Паулу Пинейру.

Он представил доклад миссии, в котором, в частности, приводится пример о блокировке поставок гуманитарной помощи из-за санкций после землетрясения в феврале, которое унесло жизни более 8 тысяч человек.

При этом он назвал конструктивными шаги, предпринятые для смягчения санкций, чтобы позволить ввоз гумпомощи, и призвал их сохранить.

Пинейру также отметил, что проблемы в сфере безопасности в стране по-прежнему препятствуют возвращению на родину сирийских беженцев.