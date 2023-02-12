Группа из 39 россиян вернулась домой из зоны землетрясения на юго-востоке Турции

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Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Посольство России в Турции сообщает о вылете самолета из турецкого аэропорта Аданы группы россиян, проживающих вблизи зоны землетрясения на юго-востоке республики.

"Группа из 39 российских граждан, проживающих и работающих в непосредственной близости от зоны землетрясения на юго-востоке Турции и пожелавшая вернуться на Родину, сегодня утром вылетела из аэропорта Аданы", - говорится в сообщении в телеграм-канале диппредставительства.

Отмечается, что сбор и отправку соотечественников организовали сотрудники посольства. "Борт предоставила компания "Росатом", возводящая первую в Турции АЭС "Аккую", - добавили в посольстве.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Это землетрясение привело к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии.

Вице-премьер турецкого правительства Фуат Октай 12 февраля заявил, что число жертв землетрясений в Турции выросло до 24 617 человек.

6 февраля госкорпорация "Росатом" со ссылкой на гендиректора АО "Аккую Нуклеар" Анастасию Зотееву сообщила, что землетрясение в Турции не повлекло повреждений строительных конструкций и оборудования на площадке АЭС "Аккую", проводится диагностика для безопасного продолжения работ.