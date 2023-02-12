Министры обороны США и Украины обсудили поставки Киеву артиллерии и средств ПВО

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Министры обороны США Ллойд Остин и Украины Алексей Резников по телефону обсудили вопросы, касающиеся поставок Западом Киеву артиллерии и средств ПВО как приоритетных вопросов, которые будут подняты на заседании Контактной группы по обороне Украины (UDCG), сообщил Пентагон.

"Министр обороны Остин провел телефонную беседу с министром обороны Украины Резниковым относительно приоритетов для обсуждения на заседании Контактной группы по обороне Украины на следующей неделе в Брюсселе, включая противовоздушную оборону и артиллерию", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что стороны также подчеркнули "важность того, чтобы средства, обещанные UDCG в прошлом месяце, были доставлены на поле боя как можно быстрее".

Резников "представил обновленную информацию о положении дел на местах на Украине", сообщил Пентагон.