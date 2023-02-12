Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 февраля

Сбитый над Канадой неопознанный объект, новые данные о жертвах землетрясений в Турции и интерес Запада к производству оружия на Украине

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Неопознанный объект сбит американской авиацией в небе над Канадой. Этому предшествовал телефонный разговор канадского премьер-министра Джастина Трюдо и президента США Джо Байдена.

- Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 24 тысячи. Ранения, по последним данным, получили более 80 тысяч человек. Из пострадавших от землетрясения регионов эвакуированы более 92 тысяч человек.

- Запад обсуждает с Киевом возможность налаживания военных производств на Украине. По данным The Telegraph, в создании совместных предприятий, которые производили бы на украинской территории оружие и транспортные средства по лицензии, заинтересованы Великобритания, Франция и Германия.

- Израильские военные перехватили запущенную из сектора Газа ракету. В Армии обороны Израиля заявили, что единственная запущенная ракета была сбита системой "Железный купол".

- "Реал" в пятый раз выиграл клубный ЧМ по футболу. Футболисты испанского клуба со счетом 5:3 одолели саудовскую команду "Аль-Хиляль".