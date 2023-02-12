В турецком Хатае спустя 149 часов из-под завалов спасли мужчину

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В турецком Хатае спустя 149 часов после разрушительных землетрясений с эпицентрами в Кахраманмараше из-под завалов спасли 35-летнего мужчину.

Мустафу Сарыгуля из-под завалов шестиэтажного здания в районе Антакья извлекали около пяти часов.

Поисково-спасательным бригадам помогали военные и команды из Румынии.

Мужчине оказали первую помощь и передали медикам.

Как сообщалось, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 - 7,6 баллов).

Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 24,6 тыс. человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории республики.