В Польшу прибыли американские дроны MQ-9A Reaper

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Польская армия получила в лизинг американские беспилотники MQ-9A Reaper, сообщил в воскресенье министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"В Польшу доставлены беспилотники MQ-9A Reaper, рассчитанные на полеты на средних высотах в течение длительного времени", - написал он в соцсетях, не уточнив, о каком количестве машин идет речь.

Как добавил министр, "они поступят на вооружение польских ВВС, и в том числе их будут использовать для разведывательных миссий на восточной границе страны".

Ранее на этой неделе американское управление военного сотрудничества министерства обороны сообщило, что США собираются продать Польше реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним на сумму около $10 млрд.

В воскресенье президент Польши Анджей Дуда сообщил, что на территории страны сейчас находятся около 10 тыс. американских военных.