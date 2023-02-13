Что случилось этой ночью: понедельник, 13 февраля

Сбитый летающий объект на границе США с Канадой, согласование изменений в нефтяном налогообложении компаний РФ, намерение Столтенберга уйти с поста генсека НАТО

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Американский истребитель сбил очередной летающий объект на границе с Канадой. Пентагон отметил, что цель не оценивалась как военная угроза чему-либо на земле, но нарушала безопасность полетов, а также имела возможность для ведения наблюдения.

- Топ-менеджеры нефтяных компаний России согласовали в правительстве изменения по налогам. По итогам обсуждения была достигнута договоренность об ограничении дисконта цены Brent к Urals в расчете НДПИ, НДД и обратного акциза на нефть.

- Пресс-служба Столтенберга сообщила о его намерении покинуть пост генсека НАТО к октябрю. Мандат Столтенберга продлевался три раза, он занимал свою должность в общей сложности в течение почти девяти лет.

- Умер режиссер Вадим Абдрашитов. Народный артист РФ скончался на 79-м году жизни. Среди его работ картины "Остановите Потапова!", "Охота на лис", "Армавир", "Парад планет", "Остановился поезд", "Пьеса для пассажира" и другие.

- Минобороны РФ сообщило об активном наступлении войск ЦВО в зоне спецоперации на Украине. "Российские военнослужащие сломили сопротивление противника и продвинулись вглубь его эшелонированной обороны на несколько километров", - отметило военное ведомство.