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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:13

Великобритания проведет проверку безопасности после сообщений об объектах, сбитых над США

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания проведет проверку безопасности после того, как военные США сбили ряд объектов в своем воздушном пространстве, в том числе предполагаемый китайский аэростат.

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"Великобритания и ее союзники рассмотрят, что означают эти вторжения в воздушное пространство для нашей безопасности. Это событие является еще одним признаком того, как картина глобальных угроз меняется к худшему", - цитируют министра обороны Великобритании Бена Уоллеса местные СМИ.

Отмечается, что проверка будет проведена для определения необходимости внесения изменений в систему наблюдения за британским небом.

Заявление Уоллеса последовало после того, как американские истребители сбили "неопознанный объект" над озером Гурон в воскресенье.

Данный объект стал четвертым, сбитым над территориями США и Канады: ранее два были уничтожены у побережья Южной Каролины и над Аляской, один - в воздушном пространстве Канады над Юконом.

По меньшей мере, первый из них, по утверждению Пентагона, был разведывательным. Его появление в воздушном пространстве США привело к дипломатическому скандалу между двумя странами, госсекретарь США Энтони Блинкен даже отложил намечавшийся на начало февраля визит в Пекин, обвинив Китай в "нарушении суверенитета" Соединенных Штатов.

Китайская сторона заявила, что аэростат представлял собой метеозонд, и объяснила его появление над территорией США форс-мажорными обстоятельствами. После того, как аэростат был сбит, Пекин заявил официальный протест, а министр обороны КНР Вэй Фэнхэ отказался от беседы с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Великобритания США Бен Уоллес
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