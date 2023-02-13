В Пекине заявили, что неоднократно замечали американские аэростаты в небе над Китаем

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - МИД КНР заявил, что американские аэростаты неоднократно пересекали воздушную границу страны.

"Незаконное проникновение в воздушное пространство другого государства - не редкость для США", - приводит Bloomberg слова представителя китайского МИД Ван Вэньбиня.

Так, по его словам, с начала 2022 года американские аэростаты более 10 раз пересекали границы воздушного пространства КНР.

Ранее в феврале в небе над США был обнаружен и сбит китайский аэростат, который в Вашингтоне назвали разведывательным. В МИД КНР заявили, что аэростат был гражданским объектом, который использовался в научных целях, главным образом метеорологических. Его появление в воздушном пространстве США в Пекине объяснили тем, что он сбился с курса.

В последние дни над территориями США и Канады произошли еще три аналогичных инцидента: ранее два объекта были уничтожены над Аляской и над Юконом. Накануне воздушную цель сбили над озером Гурон на границе США и Канады.