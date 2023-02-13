США опровергли заявления Пекина об отправке аэростатов в воздушное пространство КНР

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В Совете национальной безопасности США назвали ложными заявления Пекина о том, что американские аэростаты неоднократно совершали полеты в воздушном пространстве КНР.

"Любые утверждения о том, что США осуществляют над КНР видеонаблюдение с аэростатов, ложные. Это у Китая есть программа наблюдения с аэростатов для сбора разведывательной информации, которую он использовал для нарушения суверенитета США и более 40 стран на пяти континентах", - написала в твиттере представитель Совета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон.

Она добавила, что в КНР "неоднократно и ошибочно утверждали, что разведывательный шар, который они запустили над США, является метеорологическим зондом; также не предоставили никаких заслуживающих доверия объяснений их вторжения" в американское воздушное пространство.

В понедельник МИД Китая заявил, что с начала 2022 года американские аэростаты более 10 раз пересекали границы воздушного пространства КНР.

Ранее в феврале в небе над США был обнаружен и сбит китайский аэростат, который в Вашингтоне назвали разведывательным. В МИД КНР заявили, что аэростат был гражданским объектом, который использовался в научных целях, главным образом метеорологических. Его появление в воздушном пространстве США в Пекине объяснили тем, что он сбился с курса.

В последние дни над территориями США и Канады произошли еще три аналогичных инцидента: ранее два объекта были уничтожены над штатом Аляска и над Юконом на северо-западе Канады. Накануне воздушную цель сбили над озером Гурон на границе США и Канады. Вашингтон и Оттава расследуют эти инциденты.