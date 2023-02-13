Союзники по НАТО готовятся обсуждать кандидатов в преемники Столтенберга

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Союзники по НАТО на саммите в Вильнюсе будут обсуждать возможные кандидатуры на пост генерального секретаря, сообщила постпред США при организации Джулианна Смит в понедельник.

"Как вы помните, в прошлом году союзники решили продлить срок Йенса Столтенберга на посту на год. Теперь мы должны будем решить, кто сменит его", - заявила Смит во время пресс-брифинга, отметив, что ожидает, что союзникам будет, что сказать по этому вопросу во время саммита альянса в Вильнюсе.

Саммит НАТО пройдет в столице Литвы 11-12 июля 2023 года.

В выходные западные СМИ сообщали, что Столтенберг, являющийся генсеком НАТО девятый год - с 2014 года, не желает оставаться на посту. По словам представителя НАТО Оаны Лунгеску, "у него нет намерения просить нового продления своего мандата".

В марте 2022 года лидеры государств-членов Североатлантического альянса приняли решение продлить мандат Столтенберга до 30 сентября 2023 года. В то время было объявлено о том, что после НАТО он возглавит Центробанк Норвегии. Однако генсек НАТО отказался от этого поста.

Бывший норвежский премьер-министр, которому в марте исполнится 64 года, возглавил альянс в октябре 2014 года. Столтенберг является первым руководителем НАТО, представляющим приграничную с Россией страну.