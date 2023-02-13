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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

Белый дом объяснил перехват трех аэростатов рисками для гражданской авиации

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Американское военное командование сбило в последние дни три аэростата над севером США и над Канадой, так как те представляли угрозу для гражданской авиации, сообщил на брифинге представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Во-первых, они несли потенциальные угрозы для движения гражданской авиации", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, зачем США сбили аэростаты КНР, если он не представляли военной угрозы.

По словам Кирби, эксперты определили, что летательные аппараты находились на низкой высоте и не управлялись человеком, и решили их сбить ради безопасности для авиации.

"И, во-вторых, несмотря на то, что у нас не было оснований считать, что какой-либо из этих трех объектов выполнял разведывательную функцию, мы не можем этого полностью исключать", - добавил он.

Поиск обломков сбитых аппаратов продолжается.

Ранее в феврале в небе над США был обнаружен и сбит китайский аэростат, который в Вашингтоне назвали разведывательным. В МИД КНР заявили, что аэростат был гражданским объектом, который использовался в научных целях, главным образом метеорологических, и просто сбился с курса.

США Канада Джон Кирби Китай
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