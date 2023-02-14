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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

Группировка МЧС РФ завершает работы в пострадавших от землетрясения Турции и Сирии

Группировка МЧС РФ завершает работы в пострадавших от землетрясения Турции и Сирии
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Российские спасатели завершают поисково-спасательные работы в пострадавших от землетрясения районах Турции и Сирии, принято решение о выводе группировки МЧС из зоны бедствия, сообщил во вторник глава МЧС России Александр Куренков.

"Проведение поисково-спасательной операции завершается. К разбору завалов привлечена тяжелая техника. В этой связи президентом принято решение о выводе группировки МЧС России", - сказа он в ходе телемоста с оперативными группами МЧС в Турции и Сирии.

Куренков отметил, что Россия стала одной из первых стран, которая пришла на помощь пострадавшему населению Турции и Сирии. Глава МЧС напомнил, что по поручению президента РФ в кратчайший срок в зону чрезвычайной ситуации была направлена сводная группировка МЧС России. Спасатели прибыли в Турцию и Сирию 6 февраля. Они приступили к разбору завалов и поиску пострадавших на самых сложных участках.

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"Об этой работе я постоянно докладывал президенту", - отметил министр.

В Турции сотрудники МЧС России спасли из-под завалов шесть человек и оказали помощь более 830 пострадавшим. В Сирии спасатели извлекли из-под завалов трех выживших.

"Я хочу поблагодарить каждого из вас за самоотверженность, готовность прийти на помощь и выполнить поставленную задачу", - сказал глава МЧС.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Это землетрясение привело к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии. По данным AFAD, с 6 по 11 февраля зарегистрировали более 2000 афтершоков.

По последним данным, число погибших в двух странах уже превысило 36 тыс. человек.

Землетрясение в Турции

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МЧС РФ Турция Сирия
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