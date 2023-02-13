Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 36 тысяч человек

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции достигло 31 643 человек, сообщает в понедельник агентство Anadolu.

Накануне телеканал CNN сообщал о 3 576 погибших в Сирии. По последним данным "Аль-Джазиры" на территории Сирии погибли более 4,5 тыс. человек. Таким образом, на данный момент известно более чем о 36 тысячах погибших.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на понедельник, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Это землетрясение привело к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии.

В воскресенье сообщалось, что в Турции выписаны ордера на задержание 131 сотрудника строительных компаний, которые возводили некоторые из рухнувших во время землетрясения домов.