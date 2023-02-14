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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Норвегия поставит Украине 12 танков

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Власти Норвегии приняли решение выделить Украине 12 танков различных типов, сообщил глава норвежского Минобороны Бьорн Арильд Грам.

"Норвегия пожертвует Украине восемь танков и до четырех танков особого назначения. Также власти выделят фонды для приобретения боеприпасов и запчастей, сказал министр обороны Бьорн Арильд Грам", - говорится в заявлении норвежского правительства.

В нем не уточнили, какие именно танки Осло передаст Киеву. Однако, согласно документу, Норвегия направит в Европейский фонд мира около $24,7 млн для закупок боеприпасов и запчастей к танкам Leopard 2.

В начале февраля премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре предложил выделять по 15 млрд норвежских крон (примерно $1,5 млрд) ежегодно в течение пяти лет для оказания гуманитарной и военной помощи Украине.

Ранее власти Германии объявили о решении передать Украине первую партию из 14 танков Leopard 2 и 178 танков Leopard 1. При этом немецкие власти дают союзникам разрешение на то, чтобы и они тоже поставляли танки Leopard 2 на Украину.

Leopard 2 - основной боевой танк бундесвера. Состоит также на вооружении Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Финляндии и Нидерландов. Его эксплуатируют с 1979 года, он имеет много модификаций, всего произведено более 3,6 тыс. единиц этого танка.

Норвегия Украина
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