Мошенники-сердцееды украли у американцев $1,3 млрд в 2022 году

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Около 70 тыс. американцев потеряли деньги из-за романтических афер в 2022 году по сравнению с 56 тыс. годом ранее, свидетельствуют данные Федеральной торговой комиссии США (FTC).

Мошенники в прошлом году украли у своих жертв $1,3 млрд, что примерно совпадает с показателем за 2021 год. Тем не менее, объем украденных средств гораздо выше суммы в $730 млн, зафиксированной в 2020 году, и $493 млн по итогам 2019 года.

Средний ущерб в минувшем году составлял $4,4 тыс., и наиболее частыми жертвами обмана становились люди старше 70 лет. Подобные виды мошенничества обычно начинаются со встреч в приложении для знакомств или в соцсетях, отмечает MarketWatch.

"Эти мошенники обращают пристальное внимание на информацию, которой вы делитесь, и не упускают возможности стать вашим идеальным партнером. Вам что-то нравится, значит, им тоже. Вы хотите отношений, они тоже готовы, - отмечает старший исследователь данных FTC Эмма Флетчер. - Но есть одно исключение - вы хотите встретиться в реальной жизни, а они не могут".

По ее словам, самое популярное оправдание этому - служба на далекой военной базе или работа на морской нефтяной вышке.

"В прошлом году 40% людей, заявивших о потере денег из-за романтической аферы, сказали, что контакт начался в соцсетях, - сказала Флетчер. - 19% сказали, что это началось на интернет-сайте или в приложении. Многие люди сообщали, что мошенник затем быстро перевел беседу в WhatsApp, Google Chat или Telegram".

Один из используемых вариантов является шантаж, когда жертву убеждают прислать откровенные фотографии, а затем угрожают опубликовать их, если они не заплатят деньги. Хотя только 3% романтических афер связаны с так называемым секс-вымогательством, число случаев такого шантажа с 2019 года увеличилось в восемь раз. Причем чаще всего этими жертвами становятся люди от 18 до 29 лет. Люди в этой возрастной группе в шесть раз чаще сообщают о подобном шантаже, чем те, кому 30 лет и более.

Любые мошенники хотят получить деньги быстро и таким образом, чтобы их трудно было вернуть, отмечается в сообщении FTC. Брачные аферисты в 19% случаев просили перевести деньги в криптовалюте, 24% были согласны на подарочные карты. Причем на криптовалюту пришлось больше трети (34%) суммарного ущерба, в то время как на карты - всего 7%.