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Мошенники-сердцееды выманили у американцев $547 млн в 2021 году

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Количество романтических афер в США в 2021 году увеличилось на 80% по сравнению с предыдущим годом, до более чем 56 тысяч случаев, говорится в отчете Федеральной торговой комиссии США (FTC).

При этом мошенники, которые выманивают деньги у одиноких людей в интернете, притворяясь их возлюбленными, украли у своих жертв рекордную сумму - $547 млн против $307 млн в 2020 году.

Между тем наиболее уязвимыми жертвами таких афер по-прежнему остаются люди старше 70 лет, но отчет также показал, что в прошлом году наибольший прирост сообщений о случаях романтических мошенничеств зафиксирован среди представителей более молодого поколения - людей от 18 до 29 лет.

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Исследователи FTC не назвали конкретных причин такого резкого скачка, но подчеркнули, что рост числа романтических афер мог произойти из-за пандемии COVID-19, в результате которой многие оказались изолированы дома и стали более уязвимы перед такого рода мошенничеством.

Схема аферы остается относительно неизменной, отмечают исследователи. Жертвами часто становятся люди, которые ищут партнера на сайтах знакомств, но в последнее время участились случаи, когда мошенники находят свою жертву в обычных соцсетях и мессенджерах, таких как Facebook или Instagram.

"Мошенники-сердцееды – мастера обмана. Они создают фальшивые аккаунты в соцсетях с привлекательными фотографиями, взятыми из интернета. Иногда они могут даже украсть данные реальных людей. Эти люди изучают информацию, которой другие делятся в сети, а затем навязываются жертве под предлогом наличия общих интересов", - говорится в отчете.

После того, как жертва вовлекается в разговор, вскоре следуют просьбы о деньгах. Эксперты FTC отмечают также, что мошенники в последнее время чаще просят отправить им подарочные карты или криптовалюту.

США

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