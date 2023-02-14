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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Глава МИД Армении 15 февраля посетит Турцию

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Армении Арарат Мирзоян посетит Турцию, где встретится с турецкой коллегой Мевлютом Чавушоглу.

"15 февраля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отбудет в Турцию", - написал пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян в соцсети. По его словам, в ходе визита Мирзоян встретится в Анкаре с Чавушоглу.

В ведомстве отметили, что Мирзоян встретится также со спасательной группой Армении, осуществляющей поисково-спасательные работы в пострадавшем от землетрясения городе Адыяман.

После землетрясения Армения отправила в Турцию спасателей и гуманитарную помощь, грузовики пересекли закрытую сухопутную границу.

Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений, а граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары из-за карабахского конфликта. Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений состоялась в Москве 14 января 2022 года. 1 июля спецпредставители Армении и Турции по нормализации отношений Рубен Рубинян и Сердар Кылыч на встрече в Вене договорились в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения сухопутной армяно-турецкой границы для граждан третьих государств и начать прямые авиагрузоперевозки между Арменией и Турцией.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Это землетрясение привело к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии.

По последним данным, число жертв в Турции и Сирии превысило 36 тыс. человек.

Армения Турция
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