Армения отправила в Турцию гуманитарную помощь

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Армения отправила в пострадавшую от мощного землетрясения Турцию гуманитарную помощь, грузовики пересекли закрытую сухопутную границу.

"Сегодня Армения направила гуманитарную помощь в Турцию. Грузовики с гуманитарной помощью пересекли мост Маргара на границе (Армении и Турции - ИФ) и направляются в пострадавший от землетрясения регион", - написал пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Ранее Армения направила в Турцию и Сирию спасателей.

Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений, а граница между странами закрыта с 1993 года из-за карабахского конфликта.

В ночь на понедельник мощное землетрясение и последовавшие за ним эхо-толчки привели к гибели людей и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии. Общее число жертв землетрясения превысило 23,7 тыс. человек.