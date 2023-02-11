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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Армения отправила в Турцию гуманитарную помощь

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Армения отправила в пострадавшую от мощного землетрясения Турцию гуманитарную помощь, грузовики пересекли закрытую сухопутную границу.

"Сегодня Армения направила гуманитарную помощь в Турцию. Грузовики с гуманитарной помощью пересекли мост Маргара на границе (Армении и Турции - ИФ) и направляются в пострадавший от землетрясения регион", - написал пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Ранее Армения направила в Турцию и Сирию спасателей.

Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений, а граница между странами закрыта с 1993 года из-за карабахского конфликта.

В ночь на понедельник мощное землетрясение и последовавшие за ним эхо-толчки привели к гибели людей и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии. Общее число жертв землетрясения превысило 23,7 тыс. человек.

Армения Турция
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