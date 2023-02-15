В Таджикистане под снежными лавинами погибли восемь человек

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Таджикистане в результате схода снежных лавин 15 февраля погибли восемь человек, сообщил Комитет по чрезвычайным ситуациям (КЧС) при правительстве.

На 65-м километре автотрассы "Душанбе - Варзоб" под лавины попали четыре легковых машины. Погиб один из водителей.

В Ванчском районе в результате сильного снегопада сошла лавина, погиб житель селения Техарв. Его тело нашли местные жители.

В городе Хорог (административный центр Горно-Бадахшанской автономной области) лавина повредила 22 жилых дома, четыре из них разрушены полностью. Погибли четыре женщины и четырехлетние мальчик и девочка. Спасатели достали из-под снега пока девять человек.

Ссылаясь на синоптиков, КЧС сообщил, что в районах Горно-Бадахшанской автономной области, в горах Гиссарского хребта, а также на автотрассах "Душанбе - Худжанд", "Душанбе - Рашт - Лахш", "Хорог - Мургаб", "Душанбе - Хорог", "Хорог - Ишкашим" из-за обильных осадков до 19 февраля сохранится большая опасность схода лавин и камнепадов.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил премьер-министру страны, руководству Горно-Бадахшанской автономной области, МВД и КЧС республики принять меры по скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия и предоставлению материальной помощи пострадавшим семьям.