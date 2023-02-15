Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

В Таджикистане под снежными лавинами погибли восемь человек

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Таджикистане в результате схода снежных лавин 15 февраля погибли восемь человек, сообщил Комитет по чрезвычайным ситуациям (КЧС) при правительстве.

На 65-м километре автотрассы "Душанбе - Варзоб" под лавины попали четыре легковых машины. Погиб один из водителей.

В Ванчском районе в результате сильного снегопада сошла лавина, погиб житель селения Техарв. Его тело нашли местные жители.

В городе Хорог (административный центр Горно-Бадахшанской автономной области) лавина повредила 22 жилых дома, четыре из них разрушены полностью. Погибли четыре женщины и четырехлетние мальчик и девочка. Спасатели достали из-под снега пока девять человек.

Ссылаясь на синоптиков, КЧС сообщил, что в районах Горно-Бадахшанской автономной области, в горах Гиссарского хребта, а также на автотрассах "Душанбе - Худжанд", "Душанбе - Рашт - Лахш", "Хорог - Мургаб", "Душанбе - Хорог", "Хорог - Ишкашим" из-за обильных осадков до 19 февраля сохранится большая опасность схода лавин и камнепадов.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил премьер-министру страны, руководству Горно-Бадахшанской автономной области, МВД и КЧС республики принять меры по скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия и предоставлению материальной помощи пострадавшим семьям.

Таджикистан КЧА ГБАО Хорог Эмомали Рахмон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Утратил силу закон, дававший привилегии Назарбаеву и членам его семьи

Утратил силу закон, дававший привилегии Назарбаеву и членам его семьи

FT сообщила о планах Джама Наджафи купить "Тоттенхэм" за $3,75 млрд

Минюст Швейцарии признал незаконной конфискацию российских частных активов

Минюст Швейцарии признал незаконной конфискацию российских частных активов

Еврокомиссия предложила запретить поставки в РФ 47 видов компонентов для электроники

Еврокомиссия предложила запретить поставки в РФ 47 видов компонентов для электроники

Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила об отставке

Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила об отставке

Маск думает найти себе замену на посту CEO Twitter ближе к концу этого года

Отправка первой партии нефти из Казахстана в Германию по "Дружбе" задерживается

Отправка первой партии нефти из Казахстана в Германию по "Дружбе" задерживается

Организатора акций "Бессмертного полка" в Эстонии выслали из страны

Литва закрыла один из двух железнодорожных КПП на границе с Белоруссией

Глава Еврокомиссии оценила в 11 млрд евро новый пакет санкций ЕС против РФ

Глава Еврокомиссии оценила в 11 млрд евро новый пакет санкций ЕС против РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });