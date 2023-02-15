Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Дания и Швеция присоединились к европейской системе ПРО

Дания и Швеция присоединились к европейской системе ПРО
Архивное фото
Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Дания и Швеция присоединились в среду к европейской системе противоракетной обороны (ПРО), договоренность о создании которой была достигнута странами НАТО, сообщила пресс-служба альянса.

В октябре прошлого года 14 стран НАТО и Финляндия подписали декларацию о создании так называемого Европейского противоракетного щита. Координатором этой инициативы выступила Германия. Предполагалось, что щит должен помочь устранить существующие пробелы в нынешней европейской системе ПВО.

Как отмечали западные СМИ, в настоящее время есть определенные проблемы с защитой от баллистических ракет, а также от беспилотников и крылатых ракет.

Новая инициатива призвана среди прочего укрепить действующую систему ПВО и ПРО НАТО путем облегчения многонациональных закупок европейскими странами и интеграции широкого спектра противовоздушных средств, указывает пресс-служба альянса.

В настоящее время "европейский щит" объединяет 15 государств НАТО - Бельгию, Болгарию, Великобританию, Венгрию, Германию, Данию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию, Румынию, Словакию, Словению, Чехию и Эстонию, а также Финляндию, которая находится в процессе вступления в альянс.

Дания Швеция НАТО Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Утратил силу закон, дававший привилегии Назарбаеву и членам его семьи

Утратил силу закон, дававший привилегии Назарбаеву и членам его семьи

FT сообщила о планах Джама Наджафи купить "Тоттенхэм" за $3,75 млрд

Минюст Швейцарии признал незаконной конфискацию российских частных активов

Минюст Швейцарии признал незаконной конфискацию российских частных активов

Еврокомиссия предложила запретить поставки в РФ 47 видов компонентов для электроники

Еврокомиссия предложила запретить поставки в РФ 47 видов компонентов для электроники

Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила об отставке

Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила об отставке

Маск думает найти себе замену на посту CEO Twitter ближе к концу этого года

Отправка первой партии нефти из Казахстана в Германию по "Дружбе" задерживается

Отправка первой партии нефти из Казахстана в Германию по "Дружбе" задерживается

Организатора акций "Бессмертного полка" в Эстонии выслали из страны

Литва закрыла один из двух железнодорожных КПП на границе с Белоруссией

Глава Еврокомиссии оценила в 11 млрд евро новый пакет санкций ЕС против РФ

Глава Еврокомиссии оценила в 11 млрд евро новый пакет санкций ЕС против РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });