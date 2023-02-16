Польские силовики заявили о разгроме ОПГ, занимавшейся контрабандой сигарет из Белоруссии

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - По обвинению в крупнейшей в польской истории контрабанде сигарет задержаны сотрудники закрывшегося на границе с Белоруссией погранпункта "Бобровники", сообщила в четверг пресс-секретарь пограничной службы Польши Анна Михальская.

"Пограничная служба совместно с другими службами разгромила организованную преступную группу, ответственную за крупнейшую в истории контрабанду сигарет из Беларуси в Польшу. По этому делу были предъявлены обвинения 18 гражданам Польши", - говорится в сообщении на официальном сайте польской погранслужбы.

Михальская уточнила, что "в числе задержанных семь сотрудников Национальной фискальной администрации (орган, объединяющий функции таможенной и налоговой служб в Польше - ИФ) с погранперехода в "Бобровниках".

Отмечается, что "ОПГ в 2020-2021 годах контрабандой вывезла из Беларуси в Польшу более 18,8 млн пачек сигарет, нанеся Государственному казначейству убытки в размере более 437 млн злотых ($98,5 млн в эквиваленте - ИФ)".

Задержанным таможенникам предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группе и получении финансовой выгоды в связи с выполнением общественных функций, они находятся под арестом.

Ранее Польша официально уведомила Минск о приостановке с 10 февраля и на неопределенное время работы пограничного пункта "Бобровники" ("Берестовица" на белорусской стороне). Соответствующее распоряжение отдал министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский, который сообщил, что приказал приостановить работу пункта пропуска "в связи с интересами государственной безопасности".

На данный момент на польско-белорусской границе функционируют два пункта пропуска - один для грузового, другой для легкового транспорта. В Госпогранкомитете Белоруссии в связи с этим заявляют о резком росте автомобильных очередей на границе со странами ЕС и предупреждают об угрозе транспортного коллапса.