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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

В ООН предположили, что число жертв недавнего землетрясения в Сирии продолжит расти

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Гуманитарный координатор ООН по Сирии Мухаммад Хади заявил, что число жертв недавнего землетрясения, вероятно, будет расти и дальше, сообщает Associated Press (AP).

"Судя по нынешнему состоянию дел, с учетом разрушений от землетрясения, у нас очень мало надежды на то, что рост жертв прекратится", - передает AP слова Хади.

Ранее в ООН сообщали о 6 тыс. жертв землетрясения в Сирии. Власти в Дамаске сообщали о 1,4 тыс. жертв, а на территориях, подконтрольных оппозиции, сообщали о 2,2 тыс. погибших.

Агентство отмечает, что местные жители жаловались на задержки с поставками помощи в регион. Так, первый конвой помощи от ООН доставили через три дня после землетрясения, поскольку граница между Турцией и Сирией, разрешенная для въезда ООН, оказалась заблокирована из-за землетрясения.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из них составила 7,6. Это землетрясение привело к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии.

Землетрясение в Турции

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Хроника 06 – 16 февраля 2023 годаЗемлетрясение в Турции и Сирии
Сирия ООН
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