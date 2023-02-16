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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

ООН призывает собрать $1 млрд для гумпомощи Турции

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш в четверг объявил о необходимости собрать $1 млрд для оказания гуманитарной помощи людям, пострадавшим от мощного землетрясения в Турции.

"Сегодня ООН обращается с призывом к сбору $1 млрд для гуманитарной помощи людям в Турции, пострадавшей от самых разрушительных землетрясений за столетие", - указано в заявлении генсека.

В миреЧисло жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 41,2 тыс. человекЧисло жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 41,2 тыс. человекЧитать подробнее

В нем указано, что эти средства позволят в течение трех месяцев оказать помощь 5,2 млн человек и ускорить работу гуманитарных организаций в Турции.

"Призываю международное сообщество активизировать усилия и в полной мере профинансировать важнейшие усилия, чтобы справиться с последствиями одной из наиболее крупных природных катастроф в наше время", - отмечается в заявлении.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из них составила 7,6. Это землетрясение привело к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщил, что число жертв мощного землетрясения в стране превысило 35,4 тыс. человек.

Землетрясение в Турции

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Хроника 06 – 16 февраля 2023 годаЗемлетрясение в Турции и Сирии
ООН Турция
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