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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:44

Нуланд заявила, что США поддерживает нанесение Украиной ударов по российским объектам в Крыму

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - США не признают Крым территорией России и считают его украинским, в связи с этим они поддерживают нанесение Украиной ударов по российским военным объектам на полуострове, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

"Россия построила в Крыму массу военных сооружений, они являются законными целями, по которым Украина наносит удары, и мы поддерживаем это", - сказала она в ходе выступления в Фонде Карнеги в Вашингтоне.

Нуланд отметила, что "по меньшей мере, без демилитаризации Крыма Украина не будет в безопасности" и демилитаризация должна стать частью "устойчивого сдерживания".

Она добавила, что даже после урегулирования украинского конфликта Запад продолжит вооружать Украину, поскольку нет уверенности в том, что Россия его не возобновит.

США Виктория Нуланд
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