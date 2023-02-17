МИД РФ видит в словах Нуланд о Крыме подтверждение вовлеченности США в конфликт на Украине

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Заявления замгоссекретаря США Виктории Нуланд о поддержке Вашингтоном нанесения ударов Украиной по российским объектам в Крыму подтверждают вовлеченность Соединенных Штатов в украинский конфликт, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В очередной раз приходится констатировать вовлеченность США в конфликт на Украине, - они поставляют оружие в огромном количестве, предоставляют разведданые, просто участвуют напрямую в планировании боевых операций, обучают украинских военных и представителей различных незаконных вооруженных формирований и делают это давно, в 2022 и до этого", - сказала он в ходе брифинга.

"Теперь же американские поджигатели войны пошли еще дальше: они подстрекают киевский режим к дальнейшей эскалации, просто к переносу войны на территорию нашей страны. Вот так, прямыми ударами", - добавила Захарова.

Ранее в ходе выступления в Фонде Карнеги в Вашингтоне Нуланд напомнила, что США не признают Крым территорией России и считают его украинским: "Россия построила в Крыму массу военных сооружений, они являются законными целями, по которым Украина наносит удары, и мы поддерживаем это".

Она отметила, что "по меньшей мере, без демилитаризации Крыма Украина не будет в безопасности" и демилитаризация должна стать частью "устойчивого сдерживания".