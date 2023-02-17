Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:44

МИД РФ видит в словах Нуланд о Крыме подтверждение вовлеченности США в конфликт на Украине

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Заявления замгоссекретаря США Виктории Нуланд о поддержке Вашингтоном нанесения ударов Украиной по российским объектам в Крыму подтверждают вовлеченность Соединенных Штатов в украинский конфликт, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В очередной раз приходится констатировать вовлеченность США в конфликт на Украине, - они поставляют оружие в огромном количестве, предоставляют разведданые, просто участвуют напрямую в планировании боевых операций, обучают украинских военных и представителей различных незаконных вооруженных формирований и делают это давно, в 2022 и до этого", - сказала он в ходе брифинга.

"Теперь же американские поджигатели войны пошли еще дальше: они подстрекают киевский режим к дальнейшей эскалации, просто к переносу войны на территорию нашей страны. Вот так, прямыми ударами", - добавила Захарова.

Ранее в ходе выступления в Фонде Карнеги в Вашингтоне Нуланд напомнила, что США не признают Крым территорией России и считают его украинским: "Россия построила в Крыму массу военных сооружений, они являются законными целями, по которым Украина наносит удары, и мы поддерживаем это".

Она отметила, что "по меньшей мере, без демилитаризации Крыма Украина не будет в безопасности" и демилитаризация должна стать частью "устойчивого сдерживания".

МИД РФ Мария Захарова США Виктория Нуланд Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ЦБ задумались о выделении в ОСАГО тарифной группы для каршеринга

В ЦБ задумались о выделении в ОСАГО тарифной группы для каршеринга

Командующим войсками ЦВО назначен генерал Андрей Мордвичев

Владельцы электромобилей смогут бесплатно ездить по платным трассам с 1 марта

Владельцы электромобилей смогут бесплатно ездить по платным трассам с 1 марта

Два человека погибли в результате крушения вертолета Robinson в горах на Сахалине

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на химическом предприятии в Калужской области

Силы ПВО сбили беспилотник в районе ТЭС в Севастополе

"Синара" может занять место Siemens в строительстве ВСМ Москва-Петербург

"Синара" может занять место Siemens в строительстве ВСМ Москва-Петербург

Пять человек погибли при пожаре в иркутском селе

Что произошло за день: четверг, 16 февраля

В МФЮА подтвердили массовое отчисление аспирантов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });