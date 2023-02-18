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Опрос показал возможность победы Трампа на выборах над Байденом и Харрис

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп мог бы одержать победу как над действующим американским лидером Джо Байденом, так и над вице-президентом Камалой Харрис, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, сообщает издание The Hill со ссылкой на опрос Harvard CAPS-Harris Poll.

Согласно его данным, 46% опрошенных избирателей отдали бы голоса за Трампа, 41% - за Байдена, если бы выборы прошли в ближайшие дни. Еще 13% не определились с ответом. При этом рейтинг одобрения деятельности Байдена на посту президента "остается неизменным" и составляет 42%, подчеркивается в статье.

Если бы в президентской гонке участвовали только Трамп и Харрис, то 49% респондентов проголосовали бы за первого, 39% - за действующего вице-президента США. Остальные респонденты затруднились ответить.

"Трамп остается явным фаворитом среди возможных кандидатов от республиканцев", - отмечают авторы опроса.

Отмечается, что "на гипотетических праймериз с участием восьми кандидатов" Трамп также победил бы своих однопартийцев - 37% опрошенных высказались за бывшего президента, 19% - за губернатора штата Флорида Рона Десантиса, 7% - за губернатора Южной Каролины, экс-постпреда США при ООН Никки Хейли.

Опрос проводился 15 и 16 февраля с участием 1838 зарегистрированных американских избирателей.

Байден несколько рад заявлял о намерении участвовать в президентских выборах 2024 года, но предупреждал, что окончательного решения еще не принял. При этом американские СМИ ожидают, что в ближайшие недели или месяцы Байден объявит, что точно решил баллотироваться. Трамп и Хейли уже объявили о намерении бороться на праймериз за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.

США Джо Байден Дональд Трамп Камала Харрис
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