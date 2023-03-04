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Трамп предложил построить 10 "городов свободы" c летающими автомобилями

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп предложил построить до 10 футуристических "городов свободы", что является частью плана, который, по словам Трампа, "создаст новое американское будущее" в стране, "утратившей свою смелость". Об этом сообщает канал CNN.

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Трамп заявил, что, став президентом, объявит конкурс на зафрахтование до 10 "городов свободы" размером примерно с Вашингтон на неосвоенных землях. Бывший президент напомнил, что американцы в прошлом строили города на фронтире, создав новую страну на дикой земле, а теперь запускают в космос спутники. Он заявил, что постройка "городов свободы" поможет вернуть американскую мечту.

"Мы действительно снова построим новые города в нашей стране", - сказал 45-й президент. "Эти города свободы вновь откроют границы, возродят американское воображение и дадут сотням тысяч молодых людей и всем трудолюбивым семьям, новый шанс на владение домом и, по сути, американскую мечту".

Он также добавил, что жители этих футуристических городов могли бы передвигаться на летающих автомобилях. Трамп при этом отметил, что работы по разработке аппаратов вертикального взлета и посадки уже ведутся крупными авиакомпаниями США и Китая, автопроизводителями и другими компаниями, хотя многие считают, что до выхода подобных аппаратов на рынок еще много лет. В то же время, по мнению Трампа, США могут быть лидером в данной области, оставив Китай позади.

15 ноября 2022 г. Дональд Трамп заявил о желании снова баллотироваться на пост президента в 2024 г. Его идея постройки новых городов была озвучена в рамках предвыборной кампании, которую он начал 28 января 2023 г.

США Дональд Трамп
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