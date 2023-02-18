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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

МИД РФ не ждет изменения курса Кишинева в отношении России при новом кабмине Молдавии

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В МИД РФ заявили, что внимательно следили за формированием нового правительства Молдавии и не ожидают изменения курса Кишинева в отношении России.

"Если посмотреть на новый состав молдавского кабинета министров, то станет понятно, что изменения в нем носят, скорее, косметический характер. Из пятнадцати его членов одиннадцать сохранили свои посты. Поэтому, к сожалению, курс Кишинева в отношении России вряд ли изменится", - говорится в ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопрос СМИ о новом молдавском правительстве.

Она подчеркнула, что в Москве, со своей стороны, остаются "открытыми к развитию конструктивного и прагматичного двустороннего сотрудничества на благо граждан России и Молдавии".

Между тем, по ее словам, "западные кураторы нынешнего руководства Молдавии уверенно ведут страну по пути Украины и Прибалтики". В частности, она указала на "запрет неугодных СМИ, гонения на политических оппонентов, ограничение сферы использования русского языка, попытки фальсификации нашей общей истории, искусственное ограничение политических, торгово-экономических и гуманитарных контактов с Россией, отход от нейтрального статуса, являющегося залогом суверенитета, стабильности и безопасности республики". "Такой политический курс молдавских властей не отвечает интересам наших народов", - заявила Захарова.

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16 февраля парламент Молдавии утвердил новое правительство во главе с Дорином Речаном.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что "правительство приступает к работе в очень сложный период, когда страна сталкивается с множеством кризисов". "Наш проект для страны - интеграция Молдавии в Евросоюз. Мы делаем это не потому, что надо выполнить условия ЕС, делаем это для наших граждан. Только так мы сможем сохранить и развить демократию, ускорить экономический рост и повысить уровень жизни граждан", - сказала она. Санду заявила, что правительству надо будет заняться и укреплением обороны страны, а также "продолжать усилия по очищению судебной системы".

Молдавия МИД РФ
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