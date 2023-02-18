Нидерланды сократят число российских дипломатов в посольстве в Гааге

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - МИД Нидерландов в субботу сообщил, что принял решение сократить число российский дипломатов в посольстве в Гааге, а также закрыть генконсульство в Санкт-Петербурге, передают западные СМИ.

"Часть дипломатов покинут нашу страну в течение двух недель", - приводят СМИ выдержки из заявления нидерландского министра иностранных дел Вопке Хукстры.

Он пояснил, что власти пошли на такой шаг, так как считают, что часть дипломатов РФ занимаются в его стране сбором разведданных.

Со своей стороны, нидерландские СМИ отмечают, что решение коснется 10 российских дипломатов, и теперь число работников посольства РФ в Гааге будет соответствовать числу дипломатов в нидерландском посольстве в Москве.

По данным прессы, правительство Нидерландов также распорядилось закрыть российское торговое представительство в Амстердаме. Отмечается, что одной из причин такого решения стал отказ России выдавать визы нидерландским дипломатам.

"Россия отказывается предоставлять визы дипломатам Нидерландов, которые работали бы в консульстве в Санкт-Петербурге или в посольстве в Москве", - утверждается в заявлении Хукстры.