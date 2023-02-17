В МИД РФ вызваны послы Италии и Нидерландов

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Послы Нидерландов и Италии в Москве были вызваны в МИД РФ, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Послу Италии Джорджо Стараче, который был вызван в МИД РФ в пятницу, "было выражено недоумение российской стороны в связи с отменой в Итальянской Республике в последнее время выступлений ряда российских исполнителей", говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Решения итальянских властей свидетельствуют о проявлении тенденции к дискриминации деятелей искусства России и сужению культурно-гуманитарных обменов, отметили на Смоленской площади.

"Послу было заявлено, что Россия остается открытой к диалогу в области культуры и не намерена вводить ограничений в отношении деятелей культуры из Италии, естественно, если итальянская сторона будет соблюдать условия равноправия и взаимности при осуществлении связей в данной сфере", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, накануне на Смоленскую площадь был вызван посол Нидерландов в Москве Хиллес Арно Бесхоор Плух.

"Потребовали прекратить навязчивые попытки нидерландских властей безосновательно возложить на Российскую Федерацию ответственность за авиакатастрофу рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" в небе над Донбассом 17 июля 2014 года", - сообщили в МИД РФ.

Там отметили, что в Москве считают работу Совместной следственной группы политизированной, а заявление ССГ о приостановке расследования – "доказательством того, что следствие исчерпало аргументы в подтверждение своей однобокой обвинительной позиции".

"Подчеркнуто, что российская сторона не признает результаты расследования, в котором не принимала полноценного участия и от которого с самого начала была отстранена", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, послу заявлено о неприемлемости практики по препятствованию работы посольств России и Нидерландах и деструктивности позиции Гааги по визовым вопросам.

"Призвали отказаться от языка ультиматумов и вернуться к конструктивному обсуждению имеющихся спорных вопросов", - сообщили в министерстве.

Прокуратура Нидерландов 8 февраля сообщила, что совместная следственная группа (JIT, ССГ, в нее входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии) на данном этапе не видит дополнительных возможностей для расследования крушения MH17, в связи с чем расследование будет приостановлено.