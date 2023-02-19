Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 февраля

Удар ВВС Израиля по жилому кварталу Дамаска, заявление Пашиняна об "обеспокоенности" в связи с ОДКБ, увеличение выпуска гиперзвуковых ракет "Кинжал" Россией

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пять человек погибли в результате удара ВВС Израиля по жилому кварталу Дамаска. Информационное агентство SANA сообщило, что жертвами авианалета стали четыре мирных жителя и один солдат, еще 15 мирных жителей получили ранения.

- Пашинян заявил, что у Армении есть "обеспокоенность" в связи с ОДКБ. Так он прокомментировал вопрос о планах Армении по выходу из организации, заданный из-за высказываний Еревана о неэффективности ОДКБ.

- Россия увеличила выпуск гиперзвуковых ракет "Кинжал". Об этом рассказал глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Он заявил, что госкорпорация сейчас производит колоссальные объемы продукции для Минобороны РФ.

- Нидерланды сократят число российских дипломатов в посольстве в Гааге. Страна также закроет российское торговое представительство в Амстердаме и свое генконсульство в Санкт-Петербурге.

- Блинкен призвал Китай не допускать в будущем повторения инцидентов с аэростатом. КНР в ответ потребовала исправить ошибки, допущенные Вашингтоном, и компенсировать ущерб, нанесенный действиями США китайско-американским отношениям.