Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 февраля

Удар ВВС Израиля по жилому кварталу Дамаска, заявление Пашиняна об "обеспокоенности" в связи с ОДКБ, увеличение выпуска гиперзвуковых ракет "Кинжал" Россией

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пять человек погибли в результате удара ВВС Израиля по жилому кварталу Дамаска. Информационное агентство SANA сообщило, что жертвами авианалета стали четыре мирных жителя и один солдат, еще 15 мирных жителей получили ранения.

- Пашинян заявил, что у Армении есть "обеспокоенность" в связи с ОДКБ. Так он прокомментировал вопрос о планах Армении по выходу из организации, заданный из-за высказываний Еревана о неэффективности ОДКБ.

- Россия увеличила выпуск гиперзвуковых ракет "Кинжал". Об этом рассказал глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Он заявил, что госкорпорация сейчас производит колоссальные объемы продукции для Минобороны РФ.

- Нидерланды сократят число российских дипломатов в посольстве в Гааге. Страна также закроет российское торговое представительство в Амстердаме и свое генконсульство в Санкт-Петербурге.

- Блинкен призвал Китай не допускать в будущем повторения инцидентов с аэростатом. КНР в ответ потребовала исправить ошибки, допущенные Вашингтоном, и компенсировать ущерб, нанесенный действиями США китайско-американским отношениям.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Алиев назвал условием для нормализации отношений с Ираном расследование теракта в Тегеране

Алиев назвал условием для нормализации отношений с Ираном расследование теракта в Тегеране

Пять человек погибли в результате удара ВВС Израиля по жилому кварталу Дамаска

Пашинян заявил, что у Армении есть "обеспокоенность" в связи с ОДКБ

Пашинян заявил, что у Армении есть "обеспокоенность" в связи с ОДКБ
Землетрясение в Турции и Сирии

Футболиста Кристиана Атсу нашли мертвым под завалами в турецкой Антакье

Футболиста Кристиана Атсу нашли мертвым под завалами в турецкой Антакье

Что случилось этой ночью: суббота, 18 февраля

В США шесть человек погибли в результате стрельбы

Опрос показал возможность победы Трампа на выборах над Байденом и Харрис

Опрос показал возможность победы Трампа на выборах над Байденом и Харрис
Землетрясение в Турции и Сирии

Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к 40 тыс.

Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к 40 тыс.

Цена апрельских фьючерсов на золото падала до минимума с начала года

Цена апрельских фьючерсов на золото падала до минимума с начала года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });