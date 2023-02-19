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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Один человек погиб, 11 пострадали в результате обстрела Донецка

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Обстрел центра Донецка привел к гибели одного человека, 11 получили ранения, сообщили в воскресенье в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.

"В результате обстрела в Ворошиловском районе Донецка число раненых возросло до 11, еще 1 человек погиб", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об обстреле Белгородской области со стороны ВСУ, в результате чего погибла 12-летняя девочка.

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