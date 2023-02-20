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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

Ракета уже упала, заявили в Береговой охране Японии

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Северная Корея запустила баллистическую ракету, сообщает информагентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

Баллистическая ракета неустановленного типа была запущена КНДР в сторону Японского моря, заявили военные.

Информацию о запуске подтверждают и японские СМИ.

По данным телеканала NHK, Минобороны Японии заявило о возможном запуске баллистической ракеты с территории Северной Кореи. Военное ведомство в настоящее время собирает информацию об инциденте.

Береговая охраны Японии сообщила, что в 07:08 по Токио (01:08 по Москве), "предположительно, ракета уже упала", и призвала находящиеся в море суда следить за дальнейшей информацией.

КНДР Южная Корея
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