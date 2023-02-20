КНДР провела учения с использованием реактивной системы залпового огня

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Северная Корея заявила, что ее военные провели огневые учения с использованием реактивных систем залпового огня утром в понедельник, сообщает южнокорейское информагентство "Ренхап" со ссылкой на северокорейское ЦТАК.

Артиллерийское подразделение Корейской народной армии (КНА) произвело два выстрела из 600-мм ракетной системы залпового огня в сторону Японского моря, говорится в сообщении.

Северная Корея описала "сверхбольшую" ракетную установку как средство "тактической ядерной атаки".

В Пхеньяне подчеркнули, что огневые учения укрепили готовность Корейской народной армии ответить военно-воздушным силам Южной Кореи и США.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) заявил, что зафиксировал запуск двух ракет малой дальности из района Сукчхон в провинции Пхенан-Намдо между 7:00 и 7:11 утра (1:00 и 1:11 по по Москве).

Южнокорейские военные уточнили, что ракеты пролетели около 390 км и 340 км соответственно.

По данным японского Минобороны, первая из выпущенных ракет пролетела на высоте 100 км, дальность полета составила около 400 км. Высота полета второй ракеты равнялась 50 км, дальность - порядка 350 км.