Генсек ООН осудил очередной ракетный пуск КНДР

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш осудил пуск Северной Кореей двух ракет в понедельник и призвал Пхеньян воздерживаться от провокационных шагов.

"Генеральный секретарь решительно осуждает запуск еще одной баллистической ракеты межконтинентальной дальности КНДР", - говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика на сайте ООН.

Отмечается, что Гуттериш вновь призывает Пхеньян "немедленно отказаться от любых дальнейших провокационных действий, полностью выполнить свои международные обязательства по всем соответствующим резолюциям Совета Безопасности и возобновить диалог, ведущий к устойчивому миру и полной, поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова".

Как сообщил Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи, в понедельник был зафиксирован запуск КНДР двух ракет малой дальности из района Сукчхон в провинции Пхенан-Намдо между 7:00 и 7:11 утра (1:00 и 1:11 по по Москве).

Первая ракета пролетела на высоте 100 км, дальность полета составила около 400 км. Высота полета второй ракеты равнялась 50 км, дальность - порядка 350 км.