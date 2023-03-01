Полиция Израиля применила водометы из-за многотысячных протестов против судебной реформы

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Иерусалиме, Тель-Авиве и других израильских городах тысячи протестующих против запланированной правительством юридической реформы вновь вышли на улицы, полиция разгоняла участников акции водометами и светошумовыми гранатами, пишут израильские СМИ.

В Тель-Авиве задержаны около 40 человек. Некоторые из них пытались заблокировать центральные улицы города. Ближе е вечеру обстановка в Тель-Авиве стала более спокойной, однако в Иерусалиме беспорядки усилились.

Задержания также производили в Хайфе, Кфар-Сабе, Каркуре и Кирьят-Шмоне.

В последние недели в стране регулярно проходят масштабные манифестации. Люди выражают протест против юридической реформы, которую проводит правительство Биньямина Нетаньяху.