Токио и Пекин после четырехлетнего перерыва возобновили диалог по безопасности

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Консультации по безопасности на уровне заместителей глав МИД и представителей Минобороны Японии и Китая начались в среду в Токио, сообщило агентство Kyodo.

"На встрече в Токио представители МИД и Минобороны двух стран, вероятно, согласятся продолжить совместную работу над построением конструктивных и стабильных двусторонних отношений", - пишет Kyodo, ссылаясь на источники в японском правительстве.

Нынешний диалог проходит после четырехлетнего перерыва, предыдущий состоялся в 2019 году в Пекине. Стороны в ходе консультаций покажут "стремление сохранить и укрепить взаимное доверие" на фоне истории с китайскими аэростатами, отмечает агентство.

Разногласия сторон сохраняются по островам Сэнкаку (китайское название Дяоюйдао), территориальную принадлежность которых они оспаривают, уточняет агентство. По данным источников, на встрече будут обсуждаться также три ключевых оборонных документа Японии, обновленные в декабре.

Согласно этим документам, Япония теперь имеет право наносить удар по вражеской территории, но при трех условиях: если страна подверглась нападению или удар нанесли по дружественному государству, что угрожает существованию Японии; если у Токио нет иных подходящих способов отразить нападение; если применение японскими военными силы сведется к минимуму.