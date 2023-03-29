Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Глава МИД Японии может посетить Китай в предстоящие выходные

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Японии Есимаса Хаяси в субботу может прибыть в Китай с двухдневном визитом, сообщило агентство Kyodo, ссылаясь на источники в японском правительстве.

"Как ожидается, Хаяси проведет свою первую встречу с китайским коллегой Цинь Ганом", - говорится в сообщении.

Принципиальная договоренность о визите японского министра была достигнута премьер-министром Японии Фумио Кисидой и председателем КНР Си Цзиньпином в ноябре прошлого года в ходе встречи лидеров двух стран в Бангкоке.

Цинь Ган пригласил Хаяси в Китай во время их телефонного разговора в начале прошлого месяца, отмечает Kyodo.

Официального подтверждения о планах Хаяси посетить Китай в эту субботу от МИД Японии пока не поступало.

Китай Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 29 марта

Суд предписал Пенсу дать показания о разговорах с Трампом перед штурмом Капитолия

Суд предписал Пенсу дать показания о разговорах с Трампом перед штурмом Капитолия

На акциях протеста в Париже снова начались беспорядки

На акциях протеста в Париже снова начались беспорядки

Первым министром Шотландии избран Хумза Юсаф

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });