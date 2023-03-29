Глава МИД Японии может посетить Китай в предстоящие выходные

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Японии Есимаса Хаяси в субботу может прибыть в Китай с двухдневном визитом, сообщило агентство Kyodo, ссылаясь на источники в японском правительстве.

"Как ожидается, Хаяси проведет свою первую встречу с китайским коллегой Цинь Ганом", - говорится в сообщении.

Принципиальная договоренность о визите японского министра была достигнута премьер-министром Японии Фумио Кисидой и председателем КНР Си Цзиньпином в ноябре прошлого года в ходе встречи лидеров двух стран в Бангкоке.

Цинь Ган пригласил Хаяси в Китай во время их телефонного разговора в начале прошлого месяца, отмечает Kyodo.

Официального подтверждения о планах Хаяси посетить Китай в эту субботу от МИД Японии пока не поступало.