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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

Во Франции школьник смертельно ранил учительницу испанского

Она умерла

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - На юго-западе Франции в частной католической школе Фомы Аквинского в городе Сен-Жан-Де-Люз (департамент Атлантические Пиренеи) 16-летний ученик ударил ножом учительницу испанского во время урока. Она умерла, сообщает BFMTV.

Подозреваемого задержали и доставили в полицию, сообщают журналисты со ссылкой на полицейские источники.

На место выехал министр образования Франции Пап Ндиайе. Он в твиттере подтвердил гибель учительницы и выразил соболезнования ее семье, коллегам и ученикам.

По информации источников BFMTV, нападение было совершено около 10 часов утра (полдень по Москве) на уроке во втором классе (один из старших классов лицея). Один из учеников достал нож, подошел к учительнице и ударил ее в грудь. Удар пришелся в сердце, уточняет Figaro. После этого он вышел в соседний класс, где и был задержан. При задержании он сказал, что выполнял указания некоего голоса, который слышал ночью.

По предварительным сведениям BFMTV, у подозреваемого ранее не было проблем с полицией.

Учеников колледжа-лицея в течение пары часов удерживали в здании, а затем отпустили по домам.

В системе среднего образования во Франции лицейскими считаются три старших класса школы. Последний класс называется выпускным, предпоследний - "первым", а класс еще на год моложе - "вторым".

Франция Пап Ндиайе Сен-Жан-Де-Люз
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