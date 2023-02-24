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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

Число жертв землетрясения в Турции превысило 44 тысячи

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Число жертв мощного землетрясения в Турции выросло до 44 218 человек, сообщает в пятницу агентство "Анадолу" со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

"Число жертв землетрясений на юге Турции достигло 44 218", - приводит агентство заявление AFAD.

Ранее сообщалось о 43 556 погибших.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Эти подземные толчки привели к серьезным разрушениям и жертвам в Турции, а также в соседней Сирии.

Землетрясение в Турции

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Хроника 06 – 24 февраля 2023 годаЗемлетрясение в Турции и Сирии
Турция
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