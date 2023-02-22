Число пострадавших при новом землетрясении в Турции увеличилось до 562 человек

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Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Более 500 человек пострадали из-за очередного землетрясения, которое произошло вечером в понедельник на границе Турции и Сирии, сообщил в ночь на среду глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.

"При землетрясении с эпицентром в Хатае шесть человек погибли, еще 562 получили ранения" - приводит его слова агентство "Анадолу".

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на юге Турции в понедельник вечером.

Ранее сообщалось о шести погибших и 294 раненых.

Стихия обрушилась на уже сильно пострадавшие ранее в феврале районы.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля. Число жертв тогда превысило 42 тысячи человек. Это землетрясение привело к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии.