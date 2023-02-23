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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Пять афтершоков зафиксировано после землетрясения в Таджикистане

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Пять афтершоков зафиксировали после произошедшего рано утром в четверг землетрясения на территории Таджикистана, данных о жертвах и разрушениях не поступало, сообщает Национальное информационное агентство "Ховар".

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"Первый толчок произошёл в 05:37 (местное время), глубина его составила 20 км. Сила толчка - 6,8 балла. Эпицентр землетрясения находился в 66 км юго-западнее от Мургаба. Вслед за ним произошли пять афтершоков: в 05:55, в 06:06, в 06:35, в 07:07 и в 07:18", - говорится в сообщении со ссылкой на Институт геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Национальной академии наук Таджикистана.

"Эпицентр этих толчков силой от 4,6 до 5 баллов находился от 58 до 104 км от Мургаба", - отмечается в нём.

Кроме того, по данным Республиканского центра Сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, сила подземных толчков на территории страны составила в Ферганской, Андижанской, Наманганской областях - 4 балла, в Ташкенте 3-4 балла, в Самарканде - 3 балла.

Данных о возможных жертвах и разрушениях пока не поступало.

Таджикистан
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