В Белоруссии заявили, что в очереди в пункте пропуска "Кукурыки" стоят более 500 фур

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - После закрытия пункта пропуска "Бобровники" количество скопившихся фур перед пунктом пропуска "Кукурыки" увеличилось в 10 раз, заявили в Госпогранкомитете (ГПК) Белоруссии в пятницу.

По состоянию на 10:00 24 февраля в очереди скопилось более 500 большегрузных автомобилей. Неделей ранее в Госпогранкомитете сообщали о 10, 20 и 40 фурах, ожидающих оформления в пункте пропуска "Кукурыки".

В ГПК отметили, что закрытие польскими властями пункта пропуска Бобровники (Берестовица) и ограничение движения фур в Кукурыках (Козловичи) привели к перераспределению транспортных потоков, ухудшению обстановки на других направлениях.

"Самым загруженным на въезд в ЕС является маршрут через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи). Сопредельная сторона за сутки оформила около 60% грузового транспорта от нормы", - утверждают в ГПК.

Кроме того, по данным белорусских пограничников, в несколько раз увеличилось скопление большегрузов и на литовском направлении. Перед пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и Лаворишкес (Котловка) фиксируется более 300 грузовых авто. Сопредельная сторона за сутки оформила около 42% грузовиков от нормы.

В то же время наибольшее скопление легкового транспорта наблюдается перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест). За сутки сопредельная сторона пропустила на свою территорию всего 34% авто от нормы.

Польша с 10 февраля приостановила на неопределенное время работу пограничного пункта Бобровники-Берестовица. На данный момент на польско-белорусской границе функционируют два пункта пропуска - один для грузового ("Козловичи-Кукурыки"), другой для легкового ("Брест-Тересполь") транспорта. При этом с 21 февраля в польском пункте пропуска Кукурыки ограничено движение фур, за исключением зарегистрированных в государствах-членах ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).