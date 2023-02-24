Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

КНДР осуществила учебные пуски ракет, чтобы продемонстрировать готовность ядерных сил

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Северная Корея в минувший четверг провела учения с пусками стратегических крылатых ракет "Хвасал-2", сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Подразделение, участвовавшее в учениях, запустило четыре стратегические крылатые ракеты "Хвасал-2" из района города Ким Чхек провинции Хамген-Пукто, в сторону Японского моря", - говорится в сообщении.

Все ракеты "точно поразили заданную цель в Японском море", дальность полета ракет составила около 2 тыс. км, отметило агентство.

ЦТАК подчеркнул, что "учения подтвердили надежность системы вооружения и проверили готовность к быстрому реагированию подразделений стратегических крылатых ракет, которые составляют одну из основных сил ядерного сдерживания КНДР", а также "наглядно продемонстрировали боевую готовность ядерных сил КНДР, всячески укрепляющих свой смертоносный потенциал ядерного контрудара против враждебных сил".

КНДР Южная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Еврокомиссия приостановит использование TikTok на своих мобильных устройствах

Еврокомиссия приостановит использование TikTok на своих мобильных устройствах

SpaceX готовится вывести на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

SpaceX готовится вывести на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Рубен Варданян освобожден от должности госминистра непризнанной НКР

Рубен Варданян освобожден от должности госминистра непризнанной НКР

Казахстан начал транспортировку нефти для экспорта в Германию

Что случилось этой ночью: четверг, 23 февраля

Израиль сообщил об ударах по сектору Газа в ответ на ракетные пуски

Израиль сообщил об ударах по сектору Газа в ответ на ракетные пуски

Минобороны РФ обвинило Украину в подготовке вооруженной провокации в Приднестровье

Средства ПВО Израиля перехватили пять из шести ракет, запущенных из сектора Газа

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Таджикистане

Байден уверен, что сможет найти решение проблемы с ДСНВ

Байден уверен, что сможет найти решение проблемы с ДСНВ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });