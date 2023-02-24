КНДР осуществила учебные пуски ракет, чтобы продемонстрировать готовность ядерных сил

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Северная Корея в минувший четверг провела учения с пусками стратегических крылатых ракет "Хвасал-2", сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Подразделение, участвовавшее в учениях, запустило четыре стратегические крылатые ракеты "Хвасал-2" из района города Ким Чхек провинции Хамген-Пукто, в сторону Японского моря", - говорится в сообщении.

Все ракеты "точно поразили заданную цель в Японском море", дальность полета ракет составила около 2 тыс. км, отметило агентство.

ЦТАК подчеркнул, что "учения подтвердили надежность системы вооружения и проверили готовность к быстрому реагированию подразделений стратегических крылатых ракет, которые составляют одну из основных сил ядерного сдерживания КНДР", а также "наглядно продемонстрировали боевую готовность ядерных сил КНДР, всячески укрепляющих свой смертоносный потенциал ядерного контрудара против враждебных сил".