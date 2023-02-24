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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

В КНДР пригрозили расценивать провокации США против Пхеньяна как объявление войны

В КНДР пригрозили расценивать провокации США против Пхеньяна как объявление войны
Жительница Южной Кореи смотрит телевизионный сюжет о запуске ракеты КНДР 20 февраля
Фото: KIM Jae-Hwan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Враждебность и предпринимаемые США провокации против Северной Кореи могут быть расценены Пхеньяном как объявление войны, заявил заведующий департаментом США МИД КНДР Квон Чжон Гын.

"США должны иметь в виду, что если они будут упорствовать в своих враждебных и провокационных действиях против КНДР, несмотря на неоднократные протесты и предупреждения, это может быть расценено как объявление войны против КНДР", - говорится в распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) заявлении заведующего департаментом.

Дипломат добавил, что "США должны интуитивно понимать последствия, которые это повлечет за собой".

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В заявлении отмечается, что единственным способом прекращения эскалации военной напряженности на Корейском полуострове является демонстрация Соединенными Штатами четкой позиции, то есть, "отказ от обязательств по размещению стратегических активов в Южной Корее и прекращение совместных учений против КНДР под различными кодовыми названиями".

Чиновник заявил, что Пхеньян "крайне недоволен" тем, что 20 февраля США и их сторонники созвали заседание СБ ООН по КНДР, осудив пуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты.

"Таким образом они включили законное право суверенного государства на самооборону в повестку дня СБ ООН, мы решительно протестуем и осуждаем их", - подчеркнул он.

В заявлении отмечается, что если СБ ООН реально намерен способствовать миру и безопасности на Корейском полуострове, "ему придется резко осудить США и Южную Корею за их действия по эскалации военной напряженности, такие как развертывание стратегических средств и крупномасштабные совместные военные учения против КНДР".

"В том же случае, если СБ ООН (...) будет обведен вокруг пальца Соединенными Штатами и их вассалами и будет служить театром, где несправедливость вершит правосудие... как в данном случае, то это приведет только к негативному результату и дальнейшей эскалации военной напряженности в регионе", - заявил чиновник МИД Северной Кореи.

КНДР США
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