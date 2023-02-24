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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

США не вносили изменений в систему готовности ядерных сил в связи с украинским конфликтом

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты не вносили каких-либо изменений в области готовности к применению своих ядерных арсеналов в связи с ситуацией на Украине, сообщил в интервью телеканалу CNN советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы не видим никаких изменений в ядерной позиции России, и мы не вносили никаких изменений в нашу ядерную позицию", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности обострения украинского конфликта вплоть до применения ядерного оружия.

Он добавил: "Сегодня мы не видим изменений в ядерных силах России, которые заставили бы нас поверить, что что-то фундаментально изменилось по сравнению с тем, как обстояли дела в течение прошлого года".

В то же время он отметил: "Мы постоянно бдительны, и мы поддерживаем регулярные каналы связи с российским правительством, чтобы иметь возможность говорить с ними о риске такой эскалации, а также сообщать о серьезности последствий применения ядерного оружия".

США Украина
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