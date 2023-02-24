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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

Польский премьер объявит в Киеве о поставках Украине танков Leopard 2

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий, который находится в Киеве, как ожидается, объявит в пятницу, 24 февраля, о первых поставках танков Leopard 2 Украине, сообщает агентство ПАП со ссылкой на источники в польском правительстве.

По некоторым данным, Польша уже передала Украине первые танки Leopard 2, отмечает агентство.

Ранее Польша пообещала передать Украине 14 танков Leopard 2.

Leopard 2 - основной боевой танк бундесвера. Состоит также на вооружении Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Финляндии, Нидерландов. Его эксплуатируют с 1979 года, он имеет много модификаций, всего произведено более 3,6 тыс. единиц.

Польша Матеуш Моравецкий Украина Leopard 2
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