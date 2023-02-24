Польский премьер объявит в Киеве о поставках Украине танков Leopard 2
Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий, который находится в Киеве, как ожидается, объявит в пятницу, 24 февраля, о первых поставках танков Leopard 2 Украине, сообщает агентство ПАП со ссылкой на источники в польском правительстве.
По некоторым данным, Польша уже передала Украине первые танки Leopard 2, отмечает агентство.
Ранее Польша пообещала передать Украине 14 танков Leopard 2.
Leopard 2 - основной боевой танк бундесвера. Состоит также на вооружении Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Финляндии, Нидерландов. Его эксплуатируют с 1979 года, он имеет много модификаций, всего произведено более 3,6 тыс. единиц.