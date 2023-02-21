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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

В результате землетрясения в Турции погибли более 42 тыс. человек

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Число жертв землетрясения в Турции, произошедшего более двух недель назад, превысило 42 тысячи, сообщает во вторник "Анадолу".

По данным агентства, жертвами землетрясения стали 42 310 человек.

Накануне в Турции произошло новое землетрясение магнитудой 6,4. По последним данным, погибли шесть человек и 294 получили ранения.

Новый удар пришелся на уже сильно пострадавшие ранее в феврале районы. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля и привело к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии.

Землетрясение в Турции

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Хроника 06 – 21 февраля 2023 годаЗемлетрясение в Турции и Сирии
Турция
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