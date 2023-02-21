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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

На юге Турции зафиксировали почти 100 афтершоков после нового землетрясения

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Около 90 повторных сейсмических толчков последовало после нового землетрясения на юге Турции. Об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на Управление по борьбе со стихийными бедствиями и ЧС (AFAD).

Магнитуда самого мощного афтершока составила 5,8.

В AFAD отметили, что направили в пострадавшую от стихии провинцию Хатай поисково-спасательные команды.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на юге Турции накануне вечером. По последним данным, погибли шесть человек и 294 получили ранения.

Стихия обрушилась на уже сильно пострадавшие ранее в феврале районы. Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля. Число жертв тогда превысило 41 тыс. человек. Это землетрясение привело к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии.

Землетрясение в Турции

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Турция
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